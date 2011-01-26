Нужна небольшаяя программка для автоматизации пользователя в социалке мой-мир.майл.ру. Функционал: - авторизация на сайте через интерфейс программы. - функция "автофренд", то есть программа должна самостоятельно акцептить предложения "дружить" ...
Нужно сделать граббер.
Нужно сделать граббер для pg real estate solution, лучше, чтоб объявления тянулись из http://baza-winner.ru/
Пожалуйста цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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