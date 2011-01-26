Прикрутить Jquery слайдер на готовую верстку

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Закрыт7 заявок182 просмотра

Существует сверстанная страница, нужно найти/переделать/разработать/внедрить (на ваш выбор) jquery плагин с возможность перелистывания тхумбов в вертикальном баре слева (см. скриншот в приложении) и показа выбранной в этом баре фотографии справа в большом размере (+ внизу доп. кнопки BACK | NEXT)

jQuery
14 лет назад
daykkin
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров