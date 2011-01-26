Требуется PHP скрипт анализа страницы.

На входе: url страницы

На выходе:

1. Массив внешних ссылок

2. Массив внутренних ссылок

3. Массив текстов под тэгами

, , (отдельный список на каждый тэг)

4. Массив текстов под тэгами ,

, (отдельный список на каждый тэг, игнорирование вложенных тэгов типа , , )

5. Жду предложений )

Особенности определения ссылок: если на сайте http://yandex.ru имеется ссылка вида test или test данная ссылка является внутренней, ну а если ссылка test то это внешняя.

В ПМ не отвечаю. Все вопросы писать в icq.

Предложение тут обязательно.

Цена и срок обязательны