Скрипт анализа страницы

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Требуется PHP скрипт анализа страницы.

На входе: url страницы

На выходе:

1. Массив внешних ссылок

2. Массив внутренних ссылок

3. Массив текстов под тэгами

,

,

, (отдельный список на каждый тэг)

4. Массив текстов под тэгами ,

, (отдельный список на каждый тэг, игнорирование вложенных тэгов типа , , )

5. Жду предложений )

Особенности определения ссылок: если на сайте http://yandex.ru имеется ссылка вида test или test данная ссылка является внутренней, ну а если ссылка test то это внешняя.

В ПМ не отвечаю. Все вопросы писать в icq.

Предложение тут обязательно.

Цена и срок обязательны

PHP
14 лет назад
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

worldHell2010
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

worldHell2010
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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