Настройка osCommerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки132 просмотра

Требуется программист с опытом работы на osCommerce.

Задачи:

- доработать движок

- обновить движок

- сделать парочку удобств

ICQ: семь три семь три два два

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

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