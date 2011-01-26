Разработка управляемого сайта с функцией трансляц.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте!

Задача - разработка управляемого сайта с функцией трансляции содержимого из различных источников (блоги, соц сети, youtube).

На данный момент готова HTML - верстка. Выбор движка не принципиален. Основные задачи по администрированию - добавление, удаление и форматирование источников.

Более подробная информация - кандидатам.По срокам 4 дня. Жду ваших предложений.

HTML
14 лет назад
fokin
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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