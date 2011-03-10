Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...
Сайт для сервиса хранения заметок
Требуется разработать веб часть для сервиса хранения заметок. ТЗ в приложении. от исполнителя требуется разработать собственно несложный движок сайта плюс простой лаконичный дизайн. База MySQL, движок сделать на PHP, код с комментариями. Сроки не жмут, но и затягивать нежелательно сильно уж.
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