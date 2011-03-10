Сайт для сервиса хранения заметок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

Требуется разработать веб часть для сервиса хранения заметок. ТЗ в приложении. от исполнителя требуется разработать собственно несложный движок сайта плюс простой лаконичный дизайн. База MySQL, движок сделать на PHP, код с комментариями. Сроки не жмут, но и затягивать нежелательно сильно уж.

MySQLPHP
14 лет назад
yakovchuck
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Ответственный исполнитель, со знанием дела и энтузиазмом подошел к выполнению задания. Все сделал быстро и качественно. Работой полностью удовлетворен и доволен. Планирую продолжить сотрудничество.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и требования. С удовольствием продолжу работать.

Заявки фрилансеров

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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