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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое! Лучшая работа в конкурсе. Буду всем Вас рекомендовать.
$65
10 баллов
13 лет назад
Премного благодарен Эрнесто за отлично выполненную работу. Выполнил быстро, и объяснил, что к чему. В общем, рекомендую, не пожалеете :)
Ответный отзыв
Прекрасная работа, отличное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
13 лет назад
PHP
Я полностью доволен работой. Качеством и отношением к делу так же доволен. Буду предлагать дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Знает чего хочет и может это четко изложить. Надеюсь, еще посотрудничаем.
$15
10 баллов
13 лет назад
MySQLPHP
Прекрасный исполнитель. Учитывает все пожелание и делает свою работу качественно и быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Только положительный эмоции от совместной работы. Так же надеюсь на продолжение сотрудничества!
$300
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнительный легкий в общении человек. Прекрасный специалист. Помог доработать ТЗ. Работает на результат. Все работы точно в срок. Получил именно то что нужно по приемлемой цене. Очень доволен. Продолжаю сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень приятно было работать, надеюсь на продолжение сотрудничества. Все требующиеся ресурсы предоставил в срок, оплата своевременная.
Веб-программирование
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва
от $10
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга