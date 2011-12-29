WooDFox

Эрнесто WooDFox

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка веб-скриптов, систем автоматизации и управления.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

NikKlimenyuk
Николай 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать логотип (3 варианта) с утверждением и доработкой
Спасибо большое! Лучшая работа в конкурсе. Буду всем Вас рекомендовать.
Arwald
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$65
10 баллов
13 лет назад
Размещение XML-каталога на сайте
Премного благодарен Эрнесто за отлично выполненную работу. Выполнил быстро, и объяснил, что к чему. В общем, рекомендую, не пожалеете :)
Прекрасная работа, отличное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Небольшой сайт на php
PHP
Я полностью доволен работой. Качеством и отношением к делу так же доволен. Буду предлагать дальнейшее сотрудничество.
Прекрасный заказчик! Знает чего хочет и может это четко изложить. Надеюсь, еще посотрудничаем.
Ответный отзыв
mekhron
Мехрон 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Скрипт отсылки и хранения данных из web-формы
MySQLPHP
Прекрасный исполнитель. Учитывает все пожелание и делает свою работу качественно и быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Прекрасный заказчик! Только положительный эмоции от совместной работы. Так же надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
GooldMine
Кирилл 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Сервис парсер auto.ru, irr.ru, avito.ru
Отличный исполнительный легкий в общении человек. Прекрасный специалист. Помог доработать ТЗ. Работает на результат. Все работы точно в срок. Получил именно то что нужно по приемлемой цене. Очень доволен. Продолжаю сотрудничать.
Отличный заказчик! Очень приятно было работать, надеюсь на продолжение сотрудничества. Все требующиеся ресурсы предоставил в срок, оплата своевременная.
Ответный отзыв
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