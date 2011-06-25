GooldMine

Кирилл GooldMine

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Графический дизайнер

Опыт работы 5 лет.

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Отзывы заказчиков

drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Отрендерить красивый retail box для программы
Все отлично, рекомендую.
Приятный в общении и грамотный человек с четким пониманием дела. Своевременная оплата и премия за оперативность. Работать понравилось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв