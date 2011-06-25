Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гостиная классика336 просмотров
- Гостиная классика1362 просмотра
- Гостиная классика366 просмотров
- Гостиная классика1729 просмотров
- Гостиная классика1038 просмотров
- Спальня классика340 просмотров
- Спальня классика1983 просмотра
- Трехкомнатная квартира 90м.кв463 просмотра
- Логотип Аттестация382 просмотра
- Сет логотипов Брейн ринг675 просмотров
- Сет логотипов Брейн ринг654 просмотра
- Сет логотипов Брейн ринг313 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении и грамотный человек с четким пониманием дела. Своевременная оплата и премия за оперативность. Работать понравилось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.