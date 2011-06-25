Отрендерить красивый retail box для программы

3D моделирование Высокополигональное 3D-моделирование без текстур/материалов и развёрток. Формат результата - нативный (*.ma, *.max, *.xsi и т.д.), *.fbx и *.obj. Оплата сдельная - 2 тыс/руб за модель. После получения первой модели в должном качестве оплачиваем и заключаем договор подряда. Договор переправим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вводные данные:
Есть программный продукт, с некрасивым, номинальным, retail box'ом: http://static.adtidy.net/adguard-box.png
Есть развертка нового retail бокса.
Нужно в программе трехмерного моделирования сделать 2 рендера коробки, в заданных ракурсах.
- Похожие заказы
- $5003D-графика21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать 10 (возможно 20) лоуполи моделй зданий по скетчам - 4000 треугольников - diffuse map (1024х1024, 4шт максимум) - specular map (1024х1024, 4шт максимум) - normal map (1024х1024, 4шт максимум) - Lightmap (свет неба) называете цены и сроки за 1 ...3D-графика19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется изобразить кондиционеры в 3D : внутренний блок,наружный блок и пульт. 1.Просто изображение в 3Д. 2.Просмотр изображения кондиционера по кругу (вокруг своей оси) ( по возможности). При условии что это не перегрузит сайт. Под реальный проект. Объем работы от 20 ...3D-графика23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется визуализировать мебель с рельефными фасадами. полностью до готовой картинки с хорошим светом. с несложным антуражем: часть помещения, где стоит предмет - стены, дверь, пол, мелочь для оживления картинки (журнал, часы, обувь, животные, ваза и т.п.) от Вас ...3D-графика18 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно требуется специалист по 3DS Max для изготовления модели сцены с оформлением. Срок выполнения работы -5 дней. Работа в нашем офисе, на нашем компьютере. Цена - договорная. Тел. 0674017167 Владимир.3D-графика3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте Требуется создать детализированную модель торгового центра. Только фасады, без внутренних интереров Для работы будут предоставлены все материалы. Исходный файл должен открываться в 3ds Max 9 Все обьекты сцены логично сгруппированы Оставляйте примерные расценки, время ...3D-графика21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется высококачественная архитектурная визуализация интерьера ( объем работы - около 200м).Интерьер в классическом стиле. Исходные данные : планы в AutoСad (dwg) или MicroStation(dgn), подборка всех материалов, мебели. На выходе нужны картинки различных ракурсов. Интересует стоимость работы. Пожалуйста, ...3D-графика32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача состоит в следующем: Нужно нарисовать проекты деревянных домов для строительного сайта. пример рисунка: http://kalifa.ru/images/proekt1.png По примеру рисунка, все проекты должны быть выполнены в подобном виде дизайна. Вопрос: Какие сроки и ваша ориентировочная цена.3D-графика27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать 3D визуализацию нескольких предметов, представить их на сайте в виде flash презентации с возможностью просмотра со всех сторон. 3D визуализация - часть размещенная на простом, не перегруженным функционалом сайте, который также надо создать. ...3D-графика8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать 3d логотип. http://homegroup.oscshop.ru/3D-графика16 заявокЗакрыт13 лет назад