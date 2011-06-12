3D Моделирование ретро автомобилей.

3D моделирование

Высокополигональное 3D-моделирование без текстур/материалов и развёрток.

Формат результата - нативный (*.ma, *.max, *.xsi и т.д.), *.fbx и *.obj.

Оплата сдельная - 2 тыс/руб за модель.

После получения первой модели в должном качестве оплачиваем и

заключаем договор подряда.

Договор переправим почтой.

Первый платеж можем отправить после получения 1-ой модели.

Права на модели по договору переходят к нам. В портфолио или как то

еще использовать модель будет нельзя.