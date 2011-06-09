Создание 3D изображений

В рекламное агенство требуется дизайнер. Примеры 3D изображений рекламы можно посмотреть во вложенном файле.

Тоесть есть изображение. Его надо преобразовать так, что бы при наложение изображения на пол изображение казалось объёмным.

В работе самое главное показать своё мастерство и творческий подход, а не возможность скопировать. Так что можете экспериментировать (если хотите) и добавлять что то своё.

При формирование цены за работу прежде всего хотелось бы услышать ваши пожелания.