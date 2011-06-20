Пять 3D-моделей

3D-графикаЗавершен11 заявок477 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо сделать Пять 3D-моделей подушек и написать инструкцию, для меня, как менять текстуру и делать рендер этих подушек.

Результат после рендера должен быть не хуже чем на прикрепленной картинке.

Указывайте пожалуйста ваши цены.

Всем спасибо за внимание.

13 лет назад
1LuCi3
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
RafikGevorgyan
32 годаАрмения
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Очень понравилось работать с Рафиком. Вежливый, всегда старается сделать свою работу, как можно лучше. Терпеливо вносит все необходимые правки, в результате я получил картинки отличного качества. Спасибо! Буду обращаться к Рафику в будущем.
Было очень приятно работать с Вами.С Вами проект любой сложности станет удовольствием.Вы не тратите сил мгновенно отвечать на вопросы и чётко объяснять что Вам нужно.С вашей помошью процес работы становится легкой.Спасибо Вам за проект и за всё остальное.
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