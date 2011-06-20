Здравствуйте. Необходимо сделать Пять 3D-моделей подушек и написать инструкцию, для меня, как менять текстуру и делать рендер этих подушек.

Результат после рендера должен быть не хуже чем на прикрепленной картинке.

Указывайте пожалуйста ваши цены.

Всем спасибо за внимание.