Доработать чертеж в Автокад

3D-графикаЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Нужно немного доработать чертеж автокадовский,

пользуясь компасовским.

нужно вставить выносныe элемент.

пишите на ******

13 лет назад
Centurion24
Алекс 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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