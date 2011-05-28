Доработать чертеж в Автокад

Здравствуйте Нужна легкая анимация 3Д обьектов. Тебования: прозрачный фон, зацикленность. т.е. если начинается движение с опр.поза, что бы в нее и возвращались. В приложении джипег этих человечков необходимо анимировать,исходник имеется. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.