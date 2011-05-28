Создать 3d-визуализацию торговой точки

Надо сделать визуализацию торговой точки в стиле Apple, для товаров и аксессуаров. Надо изобразить два варианта плоская витрина 3-5 метров шириной и небольшое квадратное пространство (4*4 метра) ограниченное с трех сторон витринами и стеллажами. Вся мебель должна быть белая, округлая и блестящая, что и предполагает стиль магазинов Apple.

Максимальный срок сдачи проекта - в эту субботу.