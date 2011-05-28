Наградной знак

Требуется в точности повторить данный знак, состоящий из двух частей Венка и щита лежащего на нем. Но с только с другой надписью на ленте. Модель будет использоваться для прототипирования, поэтому точность исполнения нужна 100%. РАССМОТРЮ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕНУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОБОСНОВАТЬ