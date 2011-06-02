Приветствую фрилансеров.

Необходима СРОЧНАЯ доработка проекта по визуализации парковой зоны отдыха в 3D-Max 11.

В результате выполнения проекта необходимо будет получить от 6 до 12 рендеров

пространства в перспективе + 1-2 общие съемки в плане, + вероятно 1 объект с деталями, снятый крупно для

расстановки размеров.

Перечень требуемых доработок:

1) - Нужно убрать вообще все баннеры внутри территории, оставляем только тот длинный, который снаружи - с названием парка. Вместо баннеров внутри парка ввести указатели в виде кроликов (см. рис.1.jpg; 1.2.jpg). Указатели сделать 2-х метровой высоты на маленьких столбиках в виде кролика, а под ним стрелка как бы указывающая направления для посетителей парка. Там среди первых переданных файлов была иллюстрация белого кролика в синем жакете с часами. Можно его использовать вырезанного по трафарету и как бы наклеенного на фанеру и водрузить на маленький столбик со стрелочкой, чтобы вся эта композиция была около 2 метров.

2) - На территории «Синих» шляпок у грибов не нужно (только красные и оранжево-крассные!). Грибок-карусель сделать пониже.

3) - Шахматный замок «красной королевы» в плане должен быть такой, как на рис.2.jpg. Его мы переставляем на место карточного замка и соответственно под него сдвигаем административный вход подальше вправо от главного входа, нужно чтобы расстояние между этими входами было в 2 раза больше. На площадке в виде шахматной доски нужно поставить несколько шахматных фигур, их можно скачать вот отсюда http://ru.3dsmodels.com/cgi-bin/dl.pl?type=accessory&id=chesset1 - может пригодится, только текстур нет.

А на его место Шахматного Замка вставляем вот что: На странице http://allday.ru/index.php?newsid=433909 есть файлы объектов для детской площадки под номерами 49, 48 и 42 они так же видны в файле «archmodels_vol_94.pdf» (см. файлы из архива «Дополнительные материалы2.zip»).

В общем, эти три объекта нужно вставить на то место, где сейчас стоит Шахматный замок. Чтобы было похоже, что игральные карты все таки использованы. В этих трех объектах нужно вставить карты, там где получится, заменяя обычные поверхности на рисунок карт. Можно например "согнуть" карты, а масти сделать с виде креплений на скаладроме, а в объекте №42 можно "наложить" карты, по которым можно лазить.

4) - Воздушный шар лучше поднять воздух повыше, см. как на рис. 3 shar.jpg.

5) - Лабиринт должен располагаться диагонально и плотно через парк, как на рисунке (План парка Сны Алисы.jpg). В лабиринте нужно реально показать мостиками или тропинками пути подхода к игровым зонам. По углам, краям (там где нет лабиринта) лучше расставить побольше деревьев.

6) – Арка (пергала) у входа должна выглядеть реальнее ( должны быть видны трубы или бруски, которые образуют её составные части) с учетом соразмерности объектов.

7) - Стол выглядит просто огромным, высота его явно превышает 2 метра и отсутствует карусель из стульев. А так же карусель из чашек явно недоделана, она должна быть похожа как на фотографию: «карусели в виде чашек.jpg»

8) - Ограждение всего парка так же сделано из каких то железно-бетонных свай толщиной чуть ли не по метру, лучше их сделать "по-ажурнее", в том же стиле как сделаны кованные ворота.

9) - Если в дереве ресторан, то его нужно хоть как-то выделить, например светильники поставить, карту-меню выставить наружу. У ресторана в дереве поставить лавочки. Вывеску сделать над входом, для вывески можно использовать иллюстрацию с изображением кролика с часами возле дерева стоял.

10) - В дальней левой "завитушке", в левом верхнем углу парка беседки, их нужно поинтересней скомпоновать, например центральную сделать в 3 раза больше, добавить, каких-нибудь деталей, типа скамеек, фонарных столбов, и .т.п.

Сцена: http://moydisk.com/file/29653/

Текстуры: http://moydisk.com/file/29655/

Доп. Материалы - http://moydisk.com/file/29779/

Доп. Материалы2 - http://moydisk.com/file/29780/

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