Исправить ошибки в наложении текстур

3D-графикаЗакрыт6 заявок202 просмотра
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Здравствуйте, есть несколько сцен с моделями мебели, на модели наложены текстуры, но почему то при рендеренге цвета стали не естественными, так же нужно объеденить несколько/все моделей/и в одной сцене и создать несколько простых моделей аксессуаров, таких как чехол на стул, прозрачная накладка для стола, лампа и тп

Подготовить сцены.

13 лет назад
k_pavel
Павел 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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