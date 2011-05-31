Исправить ошибки в наложении текстур

Здравствуйте, есть несколько сцен с моделями мебели, на модели наложены текстуры, но почему то при рендеренге цвета стали не естественными, так же нужно объеденить несколько/все моделей/и в одной сцене и создать несколько простых моделей аксессуаров, таких как чехол на стул, прозрачная накладка для стола, лампа и тп

Подготовить сцены.