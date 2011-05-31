3D моделирование военной техники

Здравствуйте. Необходимо сделать Пять 3D-моделей подушек и написать инструкцию, для меня, как менять текстуру и делать рендер этих подушек. Результат после рендера должен быть не хуже чем на прикрепленной картинке. Указывайте пожалуйста ваши цены. Всем спасибо за ...