Сделать 3д модели заборов

3D-графикаЗакрыт21 заявка393 просмотра
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Нужно сделать 3д модели заборов аналогично этой картинки - http://www.fensys.ru/u/p/4d58ff1cd3e22734297018.jpg

т.е.:

1. подобрать задний фон (на ваше усмотрение)

2. наложить 3д модель забора (фото реального предоставим)

всего нужно сделать 20-30 разных 3 моделей

сроки? цена вопроса за 1 3д модель?

13 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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