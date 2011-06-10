3D визуализация предмета + сайт

Необходимо создать 3D визуализацию нескольких предметов, представить их на сайте в виде flash презентации с возможностью просмотра со всех сторон.

3D визуализация - часть размещенная на простом, не перегруженным функционалом сайте, который также надо создать. На сайте будет размещено предложение о продаже товара 3D и сопуствующих услуг.

От вас пожалуйста предложение по работам:

- 3 D визуализация

- создание сайта (дизайн, верстка, наполнение)