В рекламное агенство требуется дизайнер. Примеры 3D изображений рекламы можно посмотреть во вложенном файле. Тоесть есть изображение. Его надо преобразовать так, что бы при наложение изображения на пол изображение казалось объёмным. В работе самое главное ...
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Нужно сделать 3d логотип. http://homegroup.oscshop.ru/
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