Лоуполи модели зданий

3D-графикаЗакрыт19 заявок475 просмотров
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Необходимо сделать 10 (возможно 20) лоуполи моделй зданий по скетчам

- 4000 треугольников

- diffuse map (1024х1024, 4шт максимум)

- specular map (1024х1024, 4шт максимум)

- normal map (1024х1024, 4шт максимум)

- Lightmap (свет неба)

называете цены и сроки за 1 объект

12 лет назад
paracels
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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