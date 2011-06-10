Дизайн интерьера

3D-графикаЗакрыт32 заявки535 просмотров
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Требуется высококачественная архитектурная визуализация интерьера ( объем работы - около 200м).Интерьер в классическом стиле.

Исходные данные : планы в AutoСad (dwg) или MicroStation(dgn), подборка всех материалов, мебели.

На выходе нужны картинки различных ракурсов.

Интересует стоимость работы.

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио, условия сотрудничества и сроки работы. Бюджет не определен.

Контактное лицо: Анна , [email protected]

Skype: nuyta_stepanova

13 лет назад
nuyta_rak
Анна 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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