Дизайн интерьера

В рекламное агенство требуется дизайнер. Примеры 3D изображений рекламы можно посмотреть во вложенном файле. Тоесть есть изображение. Его надо преобразовать так, что бы при наложение изображения на пол изображение казалось объёмным. В работе самое главное ...