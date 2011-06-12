Требуется изобразить кондиционеры в 3D : внутренний блок,наружный блок и пульт.

1.Просто изображение в 3Д.

2.Просмотр изображения кондиционера по кругу (вокруг своей оси) ( по возможности).

При условии что это не перегрузит сайт.

Под реальный проект.

Объем работы от 20 шт.

Возможно больше.

По предоплате не работаю.

Оплата по факту за выполненную работу.

Цена важна.

Прошу присылать тестовые работы по кондиционерам Daikin.

При условии адекватной цены.

Без оплаты данные работы не будут использоваться мной.

Требуется быстрота выполнения работ и профессионализм.

Рассмотрю все предложения.