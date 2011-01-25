Скрипт генерации карты сайта

Нужен простой скрипт на пхп для генерации карты сайта для гугла

какта такого формата как здесь

http://www.xml-sitemaps.com/

там ограничение 500 страниц. мне надо 150-200 тис страниц обойти и создать карту сайта, разбить страницы чтобы было не более 50 тис линков в каждой,

скрипт загружаю в папку с сайтом указываю куда сохранить карту и запускаю , через времмя появляется карта сайта, скрипт должен работать на денвере