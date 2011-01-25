Нужна помощь с простеньким JS

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Завершен4 заявки179 просмотров

Есть очень простенький скрипт:

Мне нужно применить его не ко всей странице а только к определенному DIV

JavaScript
14 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Очень благодарен за быструю помощь! Буду обращаться еще.
Всегда рад помочь хорошему человеку. Только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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