Написать скрипт файлообменника

Здравствуйте, хотелось бы заказать у вас скрипт файлообменника. Его основные функции (основные функции скрипта из ТЗ ):

1)Скрипт файлообменника с партнёрской программой ( не за скачку а за переход по ссылки на файл, + не просто переход а ещё нужно сделать любой клик по сайту чтобы переход защитался )

2)Все основные функции.

3)Регистрация ( Простая и Голд прикрутить оплату по смс и вебммани, только вебмани для формального аттестата)

4)Функции админки

Управление рекламой

Полная статистика по файлам и заработку

Управление ценой перехода

Ограничение скорости

Прошу написать примерную стоимость и время написания скрипта.