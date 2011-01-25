Создание темы для Drupal.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Необходимо изготовить тему для Drupal 6 из готового макета (в приложении). Желательно как суб-тему для Zend.

Drupal
14 лет назад
WebPavilion
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров