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Создание темы для Drupal.
Необходимо изготовить тему для Drupal 6 из готового макета (в приложении). Желательно как суб-тему для Zend.
Заявки фрилансеров
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