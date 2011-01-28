Доработать немного битрикс-сайт

Сейчас - vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/

В этом каталоге сделать вывод картинок, чтобы они автоматически уменьшались, а при нажатии лайтбоксом показывались.

А пока они выводятся вот так:

vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/1/105/

Нужен опытный битриксоид.

Цена, срок.