Доработать немного битрикс-сайт

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Завершен4 заявки177 просмотров

Сейчас - vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/

В этом каталоге сделать вывод картинок, чтобы они автоматически уменьшались, а при нажатии лайтбоксом показывались.

А пока они выводятся вот так:

vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/1/105/

Нужен опытный битриксоид.

Цена, срок.

14 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

nsvisiongroup
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все хорошо, быстро, молодец
Отлично поработали. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

nsvisiongroup
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад