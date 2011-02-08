Сонник для Joomla 1.5

Необходимо подключить Сонник Миллера на сайт на Joomla 1.5.

У меня есть этот сонник в виде sql-дампа (выдам исполнителю).

Как я понимаю, требуется создать новый компонент для Joomla + модуль к нему.

Принцип работы должен быть следующий.

В боковой колонке сайта выводится форма поиска по соннику.

После ввода слова в основной части сайта выводятся результаты поиска по соннику, т.е. принцип работы должен быть, как у компонента поиска по сайту, только поиск должен производиться по соннику, а не по сайту.

Компонент должен быть в полном комплекте – с языковым файлом и файлом стилей.

Настройки компонента:

- где искать: в названии термина, в тексте, везде.

- кол-во выдаваемых результатов на страницу.

- возможно, еще какие-то настройки понадобятся – на ваше усмотрение.

Доступ к сайту выдаваться вам не будет.

Вы должны создать компонент и выдать мне его в виде архива, а я просто установлю его на сайт.

Слушаю ваши предложения по срокам и цене здесь, а не в личке.