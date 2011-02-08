Сделать форму заказа для сайта на html+php. ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли. Там должен ...
Сонник для Joomla 1.5
Необходимо подключить Сонник Миллера на сайт на Joomla 1.5.
У меня есть этот сонник в виде sql-дампа (выдам исполнителю).
Как я понимаю, требуется создать новый компонент для Joomla + модуль к нему.
Принцип работы должен быть следующий.
В боковой колонке сайта выводится форма поиска по соннику.
После ввода слова в основной части сайта выводятся результаты поиска по соннику, т.е. принцип работы должен быть, как у компонента поиска по сайту, только поиск должен производиться по соннику, а не по сайту.
Компонент должен быть в полном комплекте – с языковым файлом и файлом стилей.
Настройки компонента:
- где искать: в названии термина, в тексте, везде.
- кол-во выдаваемых результатов на страницу.
- возможно, еще какие-то настройки понадобятся – на ваше усмотрение.
Доступ к сайту выдаваться вам не будет.
Вы должны создать компонент и выдать мне его в виде архива, а я просто установлю его на сайт.
Слушаю ваши предложения по срокам и цене здесь, а не в личке.
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