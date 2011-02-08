Сонник для Joomla 1.5

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Завершен4 заявки196 просмотров

Необходимо подключить Сонник Миллера на сайт на Joomla 1.5.

У меня есть этот сонник в виде sql-дампа (выдам исполнителю).

Как я понимаю, требуется создать новый компонент для Joomla + модуль к нему.

Принцип работы должен быть следующий.

В боковой колонке сайта выводится форма поиска по соннику.

После ввода слова в основной части сайта выводятся результаты поиска по соннику, т.е. принцип работы должен быть, как у компонента поиска по сайту, только поиск должен производиться по соннику, а не по сайту.

Компонент должен быть в полном комплекте – с языковым файлом и файлом стилей.

Настройки компонента:

- где искать: в названии термина, в тексте, везде.

- кол-во выдаваемых результатов на страницу.

- возможно, еще какие-то настройки понадобятся – на ваше усмотрение.

Доступ к сайту выдаваться вам не будет.

Вы должны создать компонент и выдать мне его в виде архива, а я просто установлю его на сайт.

Слушаю ваши предложения по срокам и цене здесь, а не в личке.

JoomlaSQL
14 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
С работой справился, хотя и были замечания по функционалу, согласился все устранить. Порадовало наличие совести у работника - все свои ошибки признал и устранил. Не все работники адекватно реагируют на замечания и вежливо общаются, когда им явно указывают на недостатки.
Бы рад поработать с данным заказчиком. Оплата в срок. Четкое задание.

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Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад