Создать скрипт для парсинга каталога товаров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки372 просмотра

Создать скрипт, который

1) будет вытягивать с англоязычного сайта каталог товаров (вместе с картинками, ценой),

2) прогонять описание и заголовок товара через переводчик (например Google Translate);

3) заполнять полученной информацией сайт на движке ShopCMS.

4) Скрипт должен изменять цену товара в процентах + фиксированная такса

5) Проверять, если цена товара меньше, определенной в скрипте, то к нему применяются другие правила.

6) К существующему коду товара прибавлять мою буквенную приставку

7) Адреса картинок товаров подменять на адрес моего сервера.

8) При повторном обращении к скрипту он должен проверять обновления в товарах и вносить изменение, а также удалять несуществующие.

Сроки выполнения задачи 3-4 дня.

14 лет назад
andrewko
Андрей 
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Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Korvin
Сергей 
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jeka911
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$120
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Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
jeka911
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)
14 лет назад

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