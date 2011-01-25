Создать скрипт для парсинга каталога товаров

Создать скрипт, который

1) будет вытягивать с англоязычного сайта каталог товаров (вместе с картинками, ценой),

2) прогонять описание и заголовок товара через переводчик (например Google Translate);

3) заполнять полученной информацией сайт на движке ShopCMS.

4) Скрипт должен изменять цену товара в процентах + фиксированная такса

5) Проверять, если цена товара меньше, определенной в скрипте, то к нему применяются другие правила.

6) К существующему коду товара прибавлять мою буквенную приставку

7) Адреса картинок товаров подменять на адрес моего сервера.

8) При повторном обращении к скрипту он должен проверять обновления в товарах и вносить изменение, а также удалять несуществующие.

Сроки выполнения задачи 3-4 дня.