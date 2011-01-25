Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Скрипт (JS, jQuery) визуализации Midmaps без флеш
Доброе время суток,
Требуется создание скрипта (JavaScript, желательно jQuery), визуализирующего концепт-карты.
Существует opensource проект Freemind (http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind), у которого есть java и flash решение для визуализации в браузере. Нужно это выполнить с использованием jquery, javascript, php, без применения Flash и Java.
Прототип с использование флеш :
http://freemind.sourceforge.net/wiki/extensions/freemind/flashwindow.php?initLoadFile=/wiki/images/a/a2/FreeMind_Resources.mm&startCollapsedToLevel=5&mm_title=FreeMind_Resources.mm
Формат входных данных - XML, нужно будет импортировать концепт-карты форматов xmind (www.xmind,net) или freemind
(freemind.sourceforge.net) по согласованию в процессе разработки.
Во вложении пример простой концепт-карты в этих двух форматах.
Требуемый функционал на первом этапе:
визуализация простого дерева карты, загрузка и сохранение в файл, редактирование/добавление/удаление, а также скрытие/показ узлов, перемещение по карте и масштабирование.
Укажите, пожалуйста, ваше видение способа реализации, стоимость и предполагаемые сроки.
Спасибо!
PS:
дополнительные материалы:
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Embedded_Mind_Maps#Embedding_images_in_uploaded_mind_maps
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FreeMind
Как вариант, можно рассмотреть использование библиотеки JavaScript InfoVis Toolkit (thejit.org),
инструменты которой позволяют релизовать отрисовывание деревьев и анимацию, которая не планировалась, но может пригодиться:
http://thejit.org/static/v20/Jit/Examples/Hypertree/example1.html
http://thejit.org/static/v20/Jit/Examples/Spacetree/example1.html
Выбранный исполнитель
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