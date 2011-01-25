Скрипт (JS, jQuery) визуализации Midmaps без флеш

Доброе время суток,

Требуется создание скрипта (JavaScript, желательно jQuery), визуализирующего концепт-карты.

Существует opensource проект Freemind (http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind), у которого есть java и flash решение для визуализации в браузере. Нужно это выполнить с использованием jquery, javascript, php, без применения Flash и Java.

Прототип с использование флеш :

http://freemind.sourceforge.net/wiki/extensions/freemind/flashwindow.php?initLoadFile=/wiki/images/a/a2/FreeMind_Resources.mm&startCollapsedToLevel=5&mm_title=FreeMind_Resources.mm

Формат входных данных - XML, нужно будет импортировать концепт-карты форматов xmind (www.xmind,net) или freemind

(freemind.sourceforge.net) по согласованию в процессе разработки.

Во вложении пример простой концепт-карты в этих двух форматах.

Требуемый функционал на первом этапе:

визуализация простого дерева карты, загрузка и сохранение в файл, редактирование/добавление/удаление, а также скрытие/показ узлов, перемещение по карте и масштабирование.

Укажите, пожалуйста, ваше видение способа реализации, стоимость и предполагаемые сроки.

Спасибо!

PS:

дополнительные материалы:

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Embedded_Mind_Maps#Embedding_images_in_uploaded_mind_maps

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FreeMind

Как вариант, можно рассмотреть использование библиотеки JavaScript InfoVis Toolkit (thejit.org),

инструменты которой позволяют релизовать отрисовывание деревьев и анимацию, которая не планировалась, но может пригодиться:

http://thejit.org/static/v20/Jit/Examples/Hypertree/example1.html

http://thejit.org/static/v20/Jit/Examples/Spacetree/example1.html