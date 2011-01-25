Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Поисковая система+контекст
Необходимо настройка политики управления классификационными факторами
автоматизация обновления приложений и передачи прав управления частями проекта
Заявки фрилансеров
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