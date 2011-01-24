Необходимо написать свой браузер. Лучше свой, но можно и на основе ie в Delphi. Должен иметь собственный оригинальный дизайн! Чем больше функций тем лучше. Пример внизу. Могу дать его исходник, можно его доработать!

Пример:

http://kochdv.narod.ru/InternetWalker.exe