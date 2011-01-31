HTML-верстка страниц сайта

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Завершен12 заявок310 просмотров

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14 лет назад
gordeev2906
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$80
1 день
Отличный специалист. Сделал верстку всего сайта, исправил кучу ошибок предыдущих исполнителей. Всегда был на связи. Колебалась с выбором, т.к. аккаунт активен всего был неделю, но ни капли не пожалела. Всем рекомендую.
Что самое главное - Юля сама отлично разбирается в работе, что значительно облегчает работу с ней. Она очень пунктуальный и надежный заказчик. С ней легко и приятно работать!

Заявки фрилансеров

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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