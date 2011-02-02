Форма обратной связи на Joomla

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Завершен10 заявок193 просмотра

Нужно вставить форму обратной связи на главную страницу сайта на Joomla.

А также проверить, правильно ли работает форма на странице "Контакты", и если нет, то заменить.

Joomla
14 лет назад
doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

NikFDP
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$16
1 день
Очень довольны сотрудничеством с Николаем. Все сделано профессионально, быстро и дружелюбно. Продолжаем работать :)
Очень понравилось работать. Задачи четкие, оплата вовремя. Буду рад ещё работать.

Заявки фрилансеров

NikFDP
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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