Парсер + расчет

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Завершен4 заявки209 просмотров

Приветствую!

Нужен несложный скрипт на 3-х страницах:

1. Форма из трех полей, которая отправляет заполненные данные на сторонний ресурс

2. Данные обрабатываются на стороннем ресурсе и результат выдается в таблице

3. Таблицу парсим.

4. Две колонки из таблицы пересчитваем согласно интервалам и коэффициентам.

5. Выкладываем таблицу. После выкладки таблицу можно экспортнуть в эксель.

В приложенном файле все более детально описано.

На отдельной странице добавляем/удаляем/редактируем те самые коэффициенты и интервалы.

Все нужно на PHP/MySQL.

Что есть:

1. Подробная схема функционирования

2. Все 3 сверстанных интерфейса

3. Доступ к серверу (делать надо на нем, т.к. на стороннем ресурсе зарегистрирован IP этого сервера, без регистрации IP будет каптча)

Жду от вас предложения со сроками и ценой.

MySQLPHP
14 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MotovYurii
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$45
1 день
Ох и намаялись мы с этим проектом :) Юрий проявил себя как отличный специалист. Огромное спасибо также за терпение проявленное в работе, благодаря которому нам совместно удалось обойти подводные камни. Юрий, огромное спасибо за работу и за то, что не пропадали, буду рад будущему сотрудничеству ;) Всем рекомендую Юрия, как профессионала!
Образцовый заказчик - всё четко разъяснил, предоставил необходимые данные. Оперативно реагировал на возникавшие вопросы. С оплатой тоже никаких проблем + премия. Владимир, буду рад дальнейшему сотрудничеству!

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MotovYurii
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
14 лет назад