Парсер + расчет

Приветствую!

Нужен несложный скрипт на 3-х страницах:

1. Форма из трех полей, которая отправляет заполненные данные на сторонний ресурс

2. Данные обрабатываются на стороннем ресурсе и результат выдается в таблице

3. Таблицу парсим.

4. Две колонки из таблицы пересчитваем согласно интервалам и коэффициентам.

5. Выкладываем таблицу. После выкладки таблицу можно экспортнуть в эксель.

В приложенном файле все более детально описано.

На отдельной странице добавляем/удаляем/редактируем те самые коэффициенты и интервалы.

Все нужно на PHP/MySQL.

Что есть:

1. Подробная схема функционирования

2. Все 3 сверстанных интерфейса

3. Доступ к серверу (делать надо на нем, т.к. на стороннем ресурсе зарегистрирован IP этого сервера, без регистрации IP будет каптча)

Жду от вас предложения со сроками и ценой.