Проблема: после апгрейда софта сервера с MySQL 4 до 5 при посте на форум стала появляться ошибка: SQL ERROR [ mysql4 ] Field 'topic_last_poster_name' doesn't have a default value ...
Парсер + расчет
Приветствую!
Нужен несложный скрипт на 3-х страницах:
1. Форма из трех полей, которая отправляет заполненные данные на сторонний ресурс
2. Данные обрабатываются на стороннем ресурсе и результат выдается в таблице
3. Таблицу парсим.
4. Две колонки из таблицы пересчитваем согласно интервалам и коэффициентам.
5. Выкладываем таблицу. После выкладки таблицу можно экспортнуть в эксель.
В приложенном файле все более детально описано.
На отдельной странице добавляем/удаляем/редактируем те самые коэффициенты и интервалы.
Все нужно на PHP/MySQL.
Что есть:
1. Подробная схема функционирования
2. Все 3 сверстанных интерфейса
3. Доступ к серверу (делать надо на нем, т.к. на стороннем ресурсе зарегистрирован IP этого сервера, без регистрации IP будет каптча)
Жду от вас предложения со сроками и ценой.
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