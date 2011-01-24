Будет предоставлено тз
Доработать скрипт, написанный на perl
Имеется в распоряжении DirectMailer версия 1.6.9.
Подробнее о программе можно узнать по ссылке: yellsoft.net/?p=product&c...
Обладая перечисленными на сайте возможностями, программа лишена функции отправки через SMTP.
Также имеется в распоряжении программа ePochta Mailer 7.11
Подробнее о программе можно узнать по ссылке: www.epochta.ru/products/m...
Которая не обладает всеми достоинствами DirectMailer, но в свою очередь, имеет возможность очень удобной работы через SMTP.
Задача №1:
Необходимо, функционал работы через SMTP от ePochta Mailer 7.11, добавить к функционалу программы DirectMailer версия 1.6.9. Не искажая при этом остальных функциональных возможностей программы DirectMailer. Иными словами, все функции первоначальной программы DirectMailer должны в точности сохраниться. Задача заключается в том, чтобы «научить программу» полноценно работать через SMTP, отправляя письма с емейлов, также как это делает программа ePochta Mailer.
Задача № 2:
Необходим журнал ведения отправки (логи, так называемые). И информация сервера о том, доставлено письмо или нет. И почему это случилось.
Должна быть возможность остановки рассылки и возобновления рассылки.
При возобновлении рассылки сделать возможность:
начать рассылку сначала / начать с неудачно разосланных/ продолжить на неотправленные
Задача № 3:
Необходима функция, которая вставляла бы в текст письма в указанном месте картинку. Картинки сложены в определенной папке. При отсылке писем, по заданному шаблону, программа в каждое новое отсылаемое письмо, по указанному шаблону, должна добавлять обязательно разные картинки из указанной папки. Картинки должны выбираться перебором по порядку (письмо №1 – картинка №1, письмо №2 – картинка №2 и.т.д.). Когда нумерация картинок заканчивается, программа возвращается к выбору картинки №1.
Задача №4:
Составить инструкцию пользования добавленными в программу функциями.
Цену и сроки предлагайте.
Пишите на [email protected] или в icq 634196575
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