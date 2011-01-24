Доработать скрипт, написанный на perl

Имеется в распоряжении DirectMailer версия 1.6.9.

Подробнее о программе можно узнать по ссылке: yellsoft.net/?p=product&c...

Обладая перечисленными на сайте возможностями, программа лишена функции отправки через SMTP.

Также имеется в распоряжении программа ePochta Mailer 7.11

Подробнее о программе можно узнать по ссылке: www.epochta.ru/products/m...

Которая не обладает всеми достоинствами DirectMailer, но в свою очередь, имеет возможность очень удобной работы через SMTP.

Задача №1:

Необходимо, функционал работы через SMTP от ePochta Mailer 7.11, добавить к функционалу программы DirectMailer версия 1.6.9. Не искажая при этом остальных функциональных возможностей программы DirectMailer. Иными словами, все функции первоначальной программы DirectMailer должны в точности сохраниться. Задача заключается в том, чтобы «научить программу» полноценно работать через SMTP, отправляя письма с емейлов, также как это делает программа ePochta Mailer.

Задача № 2:

Необходим журнал ведения отправки (логи, так называемые). И информация сервера о том, доставлено письмо или нет. И почему это случилось.

Должна быть возможность остановки рассылки и возобновления рассылки.

При возобновлении рассылки сделать возможность:

начать рассылку сначала / начать с неудачно разосланных/ продолжить на неотправленные

Задача № 3:

Необходима функция, которая вставляла бы в текст письма в указанном месте картинку. Картинки сложены в определенной папке. При отсылке писем, по заданному шаблону, программа в каждое новое отсылаемое письмо, по указанному шаблону, должна добавлять обязательно разные картинки из указанной папки. Картинки должны выбираться перебором по порядку (письмо №1 – картинка №1, письмо №2 – картинка №2 и.т.д.). Когда нумерация картинок заканчивается, программа возвращается к выбору картинки №1.

Задача №4:

Составить инструкцию пользования добавленными в программу функциями.

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