Написать модуль поиска цен

Нужно провести доработку функционала сайта поиска авиабилетов(самописный движок с использованием yii framework 1.0.9). А по сути, практически один в один скопировать поисковый модуль с сайта: mmd.ru.momondo.com/Cheap_...

Только с использованием php + jQuery. Подробное описание в прикрепленном ТЗ.

Предложения по ценам и по исполнению присылать либо по ICQ: 329-четыре ноль шесть-530,

Либо по скайпу: bazlai

С надеждой на долговременное и благотворное сотрудничество.