Yii framework, mysql

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Создать систему для хранения онлайн файлов мп3.

Функции:

1) Организовать регистрацию на сервере.

2) загрузка файлов в персональную папку на сервере.

3) после загрузки переименовывать файл в его id.

4) использовать MIME TYPE

5) создание списков файлов (плейлист)

6) организовать возможность оставлять комментарии

7) организовать возможность присваивать теги файлам.

8) организовать возможность выстраивать файлы в определенном порядке.

9) организовать вывод списков файлов (плейлистов).

10) организовать поиск по названию, автору итд.

MySQLYii
14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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