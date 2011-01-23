Массовой рассылки, в Joomla в «Группа Пользователей» нужно добавить еще несколько групп с одинаковыми условиями для пользователя. Проблема в то, что хостер не отсылает за раз более 80 писем. Я хочу сделать ...
Yii framework, mysql
Создать систему для хранения онлайн файлов мп3.
Функции:
1) Организовать регистрацию на сервере.
2) загрузка файлов в персональную папку на сервере.
3) после загрузки переименовывать файл в его id.
4) использовать MIME TYPE
5) создание списков файлов (плейлист)
6) организовать возможность оставлять комментарии
7) организовать возможность присваивать теги файлам.
8) организовать возможность выстраивать файлы в определенном порядке.
9) организовать вывод списков файлов (плейлистов).
10) организовать поиск по названию, автору итд.
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