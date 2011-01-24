Сделать грабер для сбора информации о товарах с сайта Juicemaster.ru в Excel.

Формат файла на выходе во вложении.

В отдельную папку собираются фотографии и нумеруются согласно номеру строки с описанием товара.

Условия:

- Максимальный размер описания одного товара 7000 знаков. При превышении размера текст помечаем красным цветом.

- Текст должен быть очищен от гиперссылок и форматирования.

- Текст с описанием товарных позиций не должен включать в себя спец.знаки и символы (пример: знак Ø – должен быть заменен на слово «диаметр», знак °С – должен быть заменен на С).

- Из описания удаляем раздел Технические характеристики.

- Столбцы табл. выделенные желтым оставлять пустыми.

- Фото. Только основное фото товара высотой 250 пикс.

Пожалуйста, цену и сроки.