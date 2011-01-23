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Форум под ключ (форум, статьи, блог)
Необходимо сделать сайт с форумом, каталогом статей, блогами (желательно на PHP). Основные требования: регистрация пользователей, форум и статьи с подкатегориями, поиск по сайту, индексируемые урлы. Хотелось бы получить предложения от людей, которые имели опыт именно разработки и могут предоставить образцы работ.
Заявки фрилансеров
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