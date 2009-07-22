Добрый день! Валентина, хочу предложить вам написать 10 статей по теме Здоровье мужчин. Готовим мужской онлайн журнал для запуска. В принципе ограничений по субтематике нет. Можно брать за основу: [url=http://www.menslife.com/health/menshealth/]http://www.menslife.com/health/menshealth/[/url] и подобные ресурсы. Главное, чтоб тексты отличались. Средний объем ...