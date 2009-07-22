Добрый день! Валентина, хочу предложить вам написать 10 статей по теме Здоровье мужчин. Готовим мужской онлайн журнал для запуска. В принципе ограничений по субтематике нет. Можно брать за основу: [url=http://www.menslife.com/health/menshealth/]http://www.menslife.com/health/menshealth/[/url] и подобные ресурсы. Главное, чтоб тексты отличались. Средний объем ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $250
Требуется лого и главная страница сайта по теме туризм.Завершен11 лет назад
- $100
Создать логотип и дизайн сайта по страноведению.Завершен12 лет назад
- $215
Нужен срочно сайт и логотип (туристская тематика).Завершен13 лет назад
- $170
Нужен сайт городской тематики, лого и вебдизайн.Завершен13 лет назад
- $170
Веб-дизайн сайта и разработка логотипа для туристического сайта.Завершен13 лет назад
Необходимо сделать сайт с форумом, каталогом статей, блогами (желательно на PHP). Основные требования: регистрация пользователей, форум и статьи с подкатегориями, поиск по сайту, индексируемые урлы. Хотелось бы получить предложения от людей, которые имели опыт именно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется логотип и дизайн главной страницы сайта. Туртематика.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется человек для написания и рерайтинга статей. Тема: туризм, гео. Язык: английский. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайн первой страницы он-лайн путеводителя и одного внутреннего шаблона. Хотелось бы услышать предложения (сроки, цены).Завершен14 лет назад
Требуется фрилансер для написания и рерайтинга статей. Тема: туризм, гео. Язык: английский. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется автор блога по теме туризм и отели (обзоры). Блог на английском языке.Копирайтинг10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна система поиска и добавления ресторанов, возможность публиковать отзывы, рейтинг ресторанов, стандартные опции портала по ресторанам. Пожалуйста, укажите стоимость с дизайном и без.Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Нужно сделать шаблон для сайта (специфика - вебдизайн, программирование). Без наворотов, четкий, симпатичный дизайн.Завершен18 лет назад
- $2
Нужно сделать 1-3 баннера для сайта.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт типа careerbuilder.com для сайта по работе. Система поиска, регистрации работадателей и соискателей, отправки сообщений конкретному пользователи, система редактирования и ограничения доступа и т.д. Ваши сроки и ваши цены? Программное решение?Веб-программирование24 заявкиЗакрыт19 лет назад