maleak

Андрей maleak

 
43 годаРоссия/Вологда
19 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
6 лет назад
10 статей
Отличный заказчик! Буду рада поработать вновь!
Рекомендую!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Персонально для Grizalina Елена (Grizalina)
Отлиный заказчик! Как всегда все на самом высоком уровне!
Как обычно, все на высоте. Отличная работа!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Персонально для Grizalina Елена (Grizalina)
Как всегда только самые положительные впечатления от сотрудничества!
Спасибо, выполнено качественно и в срок. Как всегда, на высоте!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$215
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Grizalina Елена (Grizalina)
Отличный заказчик - как всегда все на высшем уровне!
Как всегда - быстро и классно. Работаем дальше.
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$170
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Grizalina Елена (Grizalina)
Как всегда отличное сотрудничество! Спасибо!
Отличная работа, в общем как и всегда! Спасибо.
Ответный отзыв