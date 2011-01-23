Подключить поток http://stream.loveradio.ru:8000/Gold_32_mono.mp3.m3u к этому плееру http://www.jplayer.org/ Безопасная сделка. Цену и срок.
Сбор данных из интернет
Здравствуйте!
Я занимаюсь продвижением сервиса, ориентированного на блоггеров. Мне нужно собрать из интернета базу данных блогов в виде:
1. URL блога
2. Имя автора (админа) --- предпочтительно то, что указано в блоге для контактов, если нет контактной информации в блоге, то из whois
3. Email (один или несколько)
4. Стоит или нет на блоге блок AdSense (Yes/No)
Интересуют ТОЛЬКО блоги на платформе Wordpress. Тематика НЕ порно, НЕ варез, НЕ что-то противозаконное. Язык блога любой: русский, английский, немецкий и т.п.
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 100 записей.
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