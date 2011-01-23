Сбор данных из интернет

Здравствуйте!

Я занимаюсь продвижением сервиса, ориентированного на блоггеров. Мне нужно собрать из интернета базу данных блогов в виде:

1. URL блога

2. Имя автора (админа) --- предпочтительно то, что указано в блоге для контактов, если нет контактной информации в блоге, то из whois

3. Email (один или несколько)

4. Стоит или нет на блоге блок AdSense (Yes/No)

Интересуют ТОЛЬКО блоги на платформе Wordpress. Тематика НЕ порно, НЕ варез, НЕ что-то противозаконное. Язык блога любой: русский, английский, немецкий и т.п.

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 100 записей.