На хост новую пустую базу джумлы залить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок194 просмотра

Новую версию джумлы надо скачать и залить на хост, пустую со стандартными шаблонами и на русском языке что бы админка работала, вот и все, цену пишите, работы думаю на пол часика

Joomla
14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$4
1 день
Отличный профессионал своего дела, сразу видно что опыт работы очень большей, сделал все отлично, планирую и дальше работать с Александром, еще раз спасибо
Приятный в общении заказчик. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем....

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TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад