Подключить поток http://stream.loveradio.ru:8000/Gold_32_mono.mp3.m3u к этому плееру http://www.jplayer.org/ Безопасная сделка. Цену и срок.
На хост новую пустую базу джумлы залить
Новую версию джумлы надо скачать и залить на хост, пустую со стандартными шаблонами и на русском языке что бы админка работала, вот и все, цену пишите, работы думаю на пол часика
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