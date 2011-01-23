Имеется mod_rewrite скрипт

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Имеется mod_rewrite скрипт,внести в него изменения.

раньше при наборе [сайт.ру/страница.пхп] становилось [ввв.сайт.ру/страница.пхп]

теперь требуется все наоборот

14 лет назад
legionet
Марат 
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sentsov
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sentsov
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