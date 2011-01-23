Ищу готовый модуль для Joomla. Техническое задание - стандартное для электронного дневника.
Музыкальный flash + java script
Необходимо разработать флеш ролик в котором будут 7 звуковых дорожек (подгружаются из внешних файлов mp3).
Внешне флеш выглядит как кнопки вкюченный звук и рядом кнопка отключить звук (скрин приложен).
Флеш управляется через Ajax скрипт.
Есть 7 кнопок, при нажатии на кнопку запускает Ajax скрипт, который обращается к подгруженной флешке и запускает определенную дорожку. Например, при нажатии на первую кнопку должна проигрываться первая дорожка.
Требования к флешке:
1. Если нажата кнопка выключен звук – тогда звуки не проигрываются.
2. Пока не доиграет один звук – второй не начнет играть.
3. Все звуки должны загрузиться вместе с флешкой при начальной загрузке страницы.
От Вас:
1. Флешка
2. Ajax скрипт (jquery)
3. Html – для теста
Сроки, стоимость? Оплата только после 100% выполнения работы. Способ оплаты: на ваш выбор.
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