Музыкальный flash + java script

Необходимо разработать флеш ролик в котором будут 7 звуковых дорожек (подгружаются из внешних файлов mp3).

Внешне флеш выглядит как кнопки вкюченный звук и рядом кнопка отключить звук (скрин приложен).

Флеш управляется через Ajax скрипт.

Есть 7 кнопок, при нажатии на кнопку запускает Ajax скрипт, который обращается к подгруженной флешке и запускает определенную дорожку. Например, при нажатии на первую кнопку должна проигрываться первая дорожка.

Требования к флешке:

1. Если нажата кнопка выключен звук – тогда звуки не проигрываются.

2. Пока не доиграет один звук – второй не начнет играть.

3. Все звуки должны загрузиться вместе с флешкой при начальной загрузке страницы.

От Вас:

1. Флешка

2. Ajax скрипт (jquery)

3. Html – для теста

Сроки, стоимость? Оплата только после 100% выполнения работы. Способ оплаты: на ваш выбор.