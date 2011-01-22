Нужен парсер статей с 3-х сайтов. источники не на дле. они на самописах. конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE ...
Разработать функциональный чат
Здравствуйте!
Необходима разработка функционального чата для действующего проекта.
Имеется техническое задание и готовый сверстанный дизайн.
Для работы каналов сообщений должна использоваться технология comet.
На данный момент имеется реализованное ядро – его необходимо либо доработать либо переделать.
Основные требования – масштабируемость, безопасность, функциональность, скорость работы, высокая производительность.
Требования к технологиям – PHP/MYSQL/AJAX/XML/XSL/Flash
Возможно использование так же – C++/Python и другие. (Обсуждаем с Вами оптимальные решение под проект)
Система должна быть разработана таким образом, чтобы впоследствии не составило проблем интегрировать другие проекты (реализация API).
Подробности во вложенном техническом задании.
Бюджет 50 000 рублей. Обсуждаемо.
Техническое задание – www.leenex.net/tz.pdf
От исполнителя: готовность работать по СБР сделке, ответственность, опыт работ с уникальными проектами.
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