Конвертация vbulliten 4 to SMF 2

Нужно конвертировать форум из vbulletin 4 в SMF 2.0 , текущий форум находится в базе mysql , SMF должен работать с postgresql. vbulliten 4 генерит темы с использованием ЧПУ, при переносе в SMF темы так же должны быть доступны по старым адресам что бы не вылететь из индекса, т.е генератор ЧПУ в SMF нужно настроить соответствующим образом. Форум который нужно будет конвертировать - financeforum.ru

Рассмотрю так же варианты переноса с vb на phpbb 3 (на постгрес)