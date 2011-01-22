Есть движок - WebAsyst На его базе открывается интернет магазин по продаже Жалюзи. Товар не имеет штучной цены Цена складывается по разному 1. из квадратуры изделия 2. его ширины ...
Сделать модуль для InstantCMS
Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS.
Функции модуля:
1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.)
2. отображение в личном кабинете списка своих загруженных файлов с возможностью прослушивания их с помощью плеера прямо на сайте, удаление загруженных треков, редактирование атрибутов файла. Список дорожек доступен для просмотра другими пользователями
3. отображение на главной странице списка файлов, загруженных другими пользователями, с возможностью прослушивания прямо в списке (без перехода в отдельное окно) и в окне подробной информации о дорожке
4. возможность для зарегистрированных пользователей проголосовать за аудио-дорожку из списка (выставить оценку файлу) и оставить комментарий. Нужно предусмотреть, чтобы один и тот же человек не мог более одного раза в день голосовать за трек.
Заявки фрилансеров
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